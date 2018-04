„Es ist toll, wenn man einfach nur anrufen muss und es kommt jemand und hilft einem“ – das war die Aussage von Christa Engel, der ersten Klientin, die im Rahmen des neuen Projekts „Nachbarschaftshilfe Plus“ von einer ehrenamtlichen Helferin nach Horn zum Arzt gefahren wurde.

Mit diesem Projekt möchten die Gemeinden Röhrenbach und Pölla das Angebot an ehrenamtlichem Engagement und die Nachfrage an sozialen Diensten in den beiden Gemeinden koordinieren.

„Hilfe kommt wirklich dort an, wo sie gebraucht wird“

Dazu wurde in jeder Gemeinde eine Koordinatorin eingestellt, die die Anliegen von Unterstützungssuchenden aufnehmen. Unterstützungssuchende nehmen einfach Kontakt mit dem Büro der Nachbarschaftshilfe Plus am jeweiligen Gemeindeamt auf, entweder persönlich oder per Telefon und teilen mit, welchen sozialen Dienst sie brauchen.

Danach wird von eine der beiden Koordinatorinnen Martina Pleßl (Röhrenbach) oder Romana Fröhlich (Pölla) einer der ehrenamtlichen Mitarbeiter aus der jeweiligen Gemeinde kontaktiert, der Zeit hat und gerne den gewünschten Dienst übernimmt. In Röhrenbach haben sich bereits 19 Freiwillige gefunden, in Pölla 17. Das Angebot reicht von Fahr- und Bringdiensten, Begleitung zum Arzt oder Besuchsdiensten bis hin zum gemeinsamen Spazierengehen oder Informationen zu sozialen Themen.

„Wir haben schon gesehen, dass mit diesem Projekt die Hilfe wirklich dort ankommt, wo sie gebraucht wird“, freut sich Doris Maurer vom Projekt Nachbarschaftshilfe Plus. Derzeit ist sie dabei, Hausbesuche in den Gemeinden zu machen, um potenzielle Klienten das Angebot zu erklären. Und, so Maurer: „Die sind oft überrascht, dass es so viele Freiwillige gibt, die ihre Hilfe anbieten.“

Um es diesen Freiwilligen leichter zu machen, sich in ihrer neuen Rolle zurecht zu finden, gibt es am 9. Mai ein Treffen der Ehrenamtlichen. Dabei soll es einen ersten Erfahrungsaustausch sowie Infos zur Tätigkeit geben.