Mit den Bedürfnissen der Bürger der Marktgemeinde beschäftigten sich drei Schüler der HAK Horn im Rahmen ihrer Diplomarbeit. Während sich Christoph Brunner (Röschitz) auf einen Fragebogen und dessen Auswertung konzentrierte, nahmen sich seine Kollegen die geplante Vinothek im Veranstaltungssaal vor: Thomas Zeitelberger (Maigen) erstellte ein Werbekonzept, Christoph Falk (Kühnring) einen Businessplan.

Die Präsentation der Ergebnisse lockte über 100 Röschitzer in den Saal des Gemeindeamtes. Dort erfuhren sie, dass die Bürger der Gemeinde im Wesentlichen „gute Arbeit“ bescheinigen. Immerhin 43 % betrug der Rücklauf der Fragebögen, in denen die Gründung eines Dorferneuerungsvereins (mit der „FOKUSS“-Gründung bereits umgesetzt, die NÖN berichtete), die Überarbeitung der Gemeinde-Homepage (schon in Arbeit) und die Verbesserung des Handyempfangs in Roggendorf und Klein Jetzelsdorf Priorität haben.

„Vinoptikum“ als Idee für Namen der Vinothek

Zeitelberger nannte „Vinoptikum“ als möglichen Namen der neuen Vinothek, die Botschaft, mit der man sie verbinden soll, könnte lauten: „Die besten Weine der Region – ein Einkauf, mehr als 40 Winzer!“ Falk ortete Bedarf nach Kosten und Kaufen in ansprechender Atmosphäre und sieht Chancen, weil Touristen Interesse an regionaltypischen Angeboten haben.

„Es ist für uns wichtig zu wissen, was für die Leute wichtig ist“, freut sich Bürgermeister Christian Krottendorfer über die Arbeit der Schüler. Ein Teil der Wünsche sei erfüllt oder in Arbeit. Die Verbesserung des Handyempfangs entziehe sich leider seiner Kompetenz – man werde aber wieder Druck machen. „Einem weiteren Wunsch der Menschen nach Dorfgesprächen in allen Katastralgemeinden wollen wir ebenfalls nachkommen.“ Und er verspricht: „Wir werden alle Wünsche und Ideen ernst nehmen!“