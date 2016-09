Großbrand wütet in Mantler-Mühle! .

Zu einem Großeinsatz mussten die Freiwilligen Feuerwehren des Bezirks Horn in der Nacht auf Mittwoch in Rosenburg ausrücken. Der Brand hielt fast 150 Einsatzkräfte von 16 Feuerwehren stundenlang in Atem. Die Ursache war zunächst unbekannt, berichtete das NÖ Landeskommando.