Ganz im Zeichen der Kinder von Dolanji (Nordindien) stand der Benefizabend mit der Gruppe Marlyn & Stern am Freitagabend im Schlossgasthof Rosenburg. Der Abend, der sich durch eine ganz besondere Stimmung auszeichnete, fand ungeteilte Begeisterung bei Akteuren und Zuhörern.

Hilfe für 300 Kinder und Jugendliche

Rund 300 Kinder von Tibet-Flüchtlingen und Waisen werden im buddhistischen Kloster Dolanji im nördlichen indischen Bundesstaat Himachal Pradesh betreut. Die Kinder und Jugendlichen erhalten dort nicht nur eine Ausbildung (bis hin zu einem mit unserer Matura vergleichbaren Abschluss), sondern es wird auch materiell für sie gesorgt. Zahlreiche österreichische Paten unterstützen das Projekt. Eine, die immer wieder ihr Herz und ihr Haus für die Kinder von Dolanji öffnet, ist Schlossgasthof-Pächterin Heidi Kalss.

Marlyn & Stern begeisterten ihre Zuhörer

Diesmal gab sie einer von rund 70 Personen besuchten Veranstaltung Raum, bei der die Musiker der Gruppe Marlyn & Stern (Lisa Stern, Eric Spitzer-Marlyn, Claudia Ulmer und Daniel Maurer) aus Altenburg für eine begeisternde musikalische Weltreise sorgten. Unter den Gästen, die von der Österreich-Repräsentantin des Projekts, Gudrun Kalchhauser, Informationen über die Arbeit im und für das „Bön Children’s Home“ (BCH) erhielten, war der Leiter des BCH, Latri Khenpo Nyima Dakpa Rinpoche.

Benefizabend auch finanziell erfolgreich

„We all have the capacity to share!“ („Wir alle haben die Möglichkeit, zu teilen!“), meinte der Rinpoche, der die Gelegenheit nützte, sich bei den Unterstützern und Paten zu bedanken. Aber auch die Organisatoren des Abends bezog er in seinen buddhistischen Segen mit ein. Im Kreis der Zuhörer fand sich Bruder David Steindl-Rast, 90. Der aus Österreich stammende US-amerikanische Benediktinermönch ist als spiritueller Lehrer international anerkannt und stellte den gesamten Erlös des Verkaufs seines Buches an diesem Abend zur Verfügung. Heidi Kalss trug die gesamten Einnahmen für das indische Buffet bei, und abgesehen von mehreren weiteren privaten Spenden, die dem buddhistischen Mönch direkt übergeben wurden, kamen 1.500 Euro zusammen.

Ständchen für geschätzten Bruder David

Die gute Stimmung setzte sich nach dem offiziellen Teil beim Buffet fort. Nach diesem sangen Marlyn & Stern dem von ihnen geschätzten Bruder David (Eric Spitzer machte einst ein Filmprojekt mit ihm) noch ein Ständchen. Am „modifizierten“ Kärntner Lied „In da Mölltal-Leitn“, beteiligte sich auch ein Teil der Gäste spontan. Ehe sich der Autor geduldig Zeit für die zahlreichen Wünsche nach Signierung seines Buches nahm.