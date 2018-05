Naturschutzverbände würden auf eine Solar-Offensive pochen.

Laut Einreichunterlagen sollen u.a. eine 1,6 Meter höhere Betonstaumauer errichtet, der Stauraum auf einen Kilometer verlängert, eineinhalb Kilometer Naturfluss bis zu eineinhalb Meter tief ausgebaggert und 2,9 Hektar Wald gerodet werden. Das mittlere Kamptal sei wegen seiner außerordentlichen Naturnähe und herausragenden landschaftlichen Schönheit als Europaschutzgebiet und seit langer Zeit auch als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen. Deshalb seien Verschlechterungen für geschützte Lebensräume und Arten verboten, wurde betont.

Stromausbeute und Naturzerstörung würden bei diesem Projekt in keinem sinnvollen Verhältnis stehen. Die Naturschutzverbände bezeichnen in der Aussendung die EVN-Bewertungen, wonach es sich um lediglich geringfügige Auswirkungen des Vorhabens handle, als "Schönfärberei". Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) als Vertreterin des Mehrheitseigentümers werde aufgerufen, hier die Notbremse zu ziehen und den Erholungs- und Naturraum Kamptal zu retten. Die NGO haben ein Gutachten zur Causa in Auftrag gegeben und wollen sich "mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln" für das Kamptal einsetzen.