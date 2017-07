Der Bursch war am Dienstag gemeinsam mit elf weiteren Mitgliedern der Pfadfindergruppe Puchenau im Kletterpark unterwegs. Nach der Unterweisung durch den Pächter des Erlebnisparks machte sich der Bursch mit einem Sicherheitsgurt in den Roten Parcours des Kletterparks auf, dort rutschte er aber ab und griff laut Polizeibericht reflexartig mit der rechten Hand auf das Sicherungsseil, an dem er sich festhielt.

Der Pächter rettete den Burschen aus einer Höhe von rund sieben Metern. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde er vom Pächter versorgt, die Rettung brachte ihn dann ins Landesklinikum Horn. Die Verletzung stellte sich als leicht heraus.