Großer Erfolg für die „Sommernachtskomödie Rosenburg“ und Intendantin Nina Blum: Die „Kalender Girls“, die im Sommer auf der Rundbühne von Marcus Ganser meisterhaft in Szene gesetzt wurden, sind am Samstag, 12. November, um 22.50 Uhr in ORF2 zu sehen.

„Für die Rosenburg und mich eine große Ehre“

In den Hauptrollen von Tim Firths Erfolgsstück, das für Hollywood verfilmt wurde, sind Erni Mangold, Konstanze Breitebner, Elisabeth Engstler, Hemma Clementi, Babett Arens, Susanne Brandt, Bettina Soriat, Margot Ganser-Skofic, Erwin Ebenbauer und Martin Oberhauser zu sehen. Das Stück verzeichnete bei 20 Vorstellungen 15.116 Besucher und sprengte damit alle Rekorde der Geschichte der Theatersommer auf Schloss Rosenburg.

„Für die Rosenburg und mich ist es eine große Ehre, dass die ‚Kalender Girls‘ im ORF zu sehen sein werden – und damit eine Komödie mit Tiefgang. Immerhin geht es um Freundschaft, Schönheit, Älterwerden, Liebe und Tod. Also um archaische Themen, die uns früher oder später alle betreffen“, resümiert Intendantin Nina Blum.

„Kalender Girls“ basiert auf einer wahren Begebenheit: Eine engagierte Frauengruppe aus England sammelte 1999 überaus erfolgreich Spenden für die Krebsforschung: mit einem Nacktkalender.

Im Zentrum stehen sechs Frauen in ihren besten Jahren, die es noch einmal wissen wollen: Annie und Chris pflegen im Waldviertler Damen-Lions-Club ihre Freundschaften, organisieren Basare und basteln für gute Zwecke. Als Annies Mann an Leukämie stirbt, will sie ihm ein Denkmal setzen: Statt den jährlichen Benefizkalender mit Tier- und Landschaftsfotos zu bestücken, schlägt sie ihren Freundinnen vor, selbst vor die Kamera zu treten – und zwar nackt ...