Obwohl der seit jeher vom Roten Kreuz betriebene Notarztstützpunkt nie in Diskussion stand, gab es im Zusammenhang mit der Neuausschreibung der Rettungsdienst-Versorgung in Horn Bedenken. Im Norden des Bezirks gibt es nämlich immer wieder Fälle, bei denen die in Retz (eigene RK-Bezirksstelle) und Raabs (zu Waidhofen/Th. gehörend) stationierten Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF) rascher zur Stelle waren.

In Horn herrscht Erleichterung

Dass alle Stützpunkte weiter aufrecht bleiben, sorgt auch in Horn für Erleichterung. „Sie sind für die Versorgung des Nordens unseres Bezirks von Bedeutung!“, freut sich RK-Bezirksstellenleiter Johannes Kranner, dass sie weiterbestehen. „Unser Standort war ja nie wirklich in Gefahr – alleine aufgrund der Einsatzzahlen und der Tatsache, dass das Klinikum Horn ein Schwerpunktkrankenhaus ist. Aber wir waren wegen der Stützpunkte immer auch mit Retz und Waidhofen solidarisch.“ Alles, was man auflösen würde, würde eine massive Verschlechterung bedeuten. Selbst der Umstand, dass der Kremser Notarzthubschrauber nun auch nachts fliegen könne, hätte dieses Manko nicht ausgeglichen.

„Erwartet“ hat diese Entscheidung zugunsten der „Kleinen“ Bezirksstellen-Geschäftsführer Martin Amon. „Die benachbarten NEF-Standorte sind auch für den Bezirk Horn wichtig!“

