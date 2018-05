Arbeitsunfall: Mann erlitt Stromschlag.

Einen Stromschlag beim Schweißen in einem Güllefass erlitt ein Landwirt am 18. Mai in Rothweinsdorf (Gemeinde Irnfritz-Messern, Bezirk Horn). Der Mann war gegen 20 Uhr mit den Arbeiten beschäftigt.

Es gelang dem Mann, selbstständig aus dem Fass zu kommen, er verständigte seine Tochter per Handy, wobei er laut deren Aussagen nur etwas von „Strom“ stammelte. Die Tochter fand ihren Vater am Boden der Milchkammer im Stall, sie verständigte ihre Mutter und ihre Tante, die die Rettungskräfte alarmierten.

Der Notarzt stellte Verletzungen unbestimmten Grades durch einen „Lichtbogenstromschlag“ fest. Der Mann wurde ins Landesklinikum Horn gebracht, 24 Stunden später konnte Lebensgefahr ausgeschlossen werden.