Im Februar feiert Rudi Zotter mit seinem Nah & Frisch-Geschäft sein Zehn-Jahr-Jubiläum. Dass er sich 2007 selbstständig gemacht hat, hat der Reichhartser nie bereut.

„Jugendlichen Leichsinn“ nennt er im NÖN-Telefonat seinen damaligen Schritt. Der Landwirtschaftsmeister nützte die Gunst der Stunde und übernahm den Laden Elfriede Grubers, die sich zur Ruhe setzte. „Ich bereue die Entscheidung nicht – es war der richtige Schritt“, lautet seine Bilanz.

Beliebtes Kaufhaus nicht wegzudenken

Die Irnfritzer lieben ihn für seine aufgeschlossene Art und das ganze Team (mit dem Chef sind hier fünf Personen am Werk) für seine Freundlichkeit und das Bemühen um Kundenzufriedenheit. „Die Infrastruktur ist gut bei uns. Ein Geschäft ergänzt das andere“, verweist Zotter darauf, dass es im Hauptort der Marktgemeinde auch noch einen Fleischhauer und einen Bäcker, eine Lagerhaus-Filiale sowie zwei Bankstellen gibt. „Wir haben kein Problem, denn bei uns gibt es ein Miteinander, kein Gegeneinander.“

Zotter, dessen Geschäft für viele dank seiner großzügigen Öffnungszeiten (ab 6.30 Uhr) auch für die „Arbeiterjause“ wichtig ist, hat in den vergangenen Jahren sein Service sukzessive ausgebaut. So bietet er neben den Lebensmitteln und Waren des täglichen Bedarfs auch Tabakwaren sowie die Gelegenheit zum Lottospielen („Das sind wichtige Frequenzbringer!“) an. Und nicht zuletzt fungiert er in Irnfritz-Messern als (einziger) Post-Partner.

Um sein Geschäft noch mehr zum Treffpunkt zu machen, an dem man auch ein Weilchen bleibt, gibt es bereits sehr konkrete Überlegungen, es um eine Kaffee-Ecke zu erweitern. „Ich war zuerst in Miete hier, habe das Haus aber 2015 gekauft“, verrät der Kaufmann. „Die Leute warten jetzt sozusagen schon auf einen Umbau.“ Dieser würde, da ist Zotter sicher, das Geschäft nochmals aufwerten.