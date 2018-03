Der Glücksfall war ein Zufallsbefund: Wenige Tage nach der Feier seines 60. Geburtstags begab sich Bezirkshauptmann Johannes Kranner Ende Jänner zu einer Routineuntersuchung. Resultat von Herzultraschall und EKG: Dringender Handlungsbedarf!

Aschermittwoch als entscheidender Tag

„Ich hatte überhaupt keine Beschwerden!“, war Kranner überrascht. Und nach einem weiteren Check stand fest: Eine Herz-OP war unumgänglich. Nachdem dem Horner Behördenchef im Mai 2014 bereits zwei sogenannte Stents eingesetzt worden waren, waren nun auf der anderen Seite des Herzens Bypässe notwendig.

Der Aschermittwoch, 14. 2., war der entscheidende Tag. „So eine OP ist keine Kleinigkeit, da wird einem bewusst, was wichtig ist im Leben“, freut sich der Jurist, dass alles gut geklappt hat und es ihm den Umständen entsprechend wieder gut geht. Nach nur acht Tagen war er aus dem Landesklinikum St. Pölten entlassen worden. „Ich bin zu Hause, soweit zufrieden und habe kaum mehr Schmerzen.“

Plan: Schon mit Mai wieder zurück im Amt

Wie geht es weiter? Zum vierwöchigen Reha-Aufenthalt in Groß Gerungs („Da war ich auch 2014, und ich bin sozusagen ,in der Gegend‘.“) rückt Kranner am 21. März ein. „Wenn alles nach Plan geht und der Genesungsprozess weiter so gut verläuft, werde ich Anfang Mai wieder in der Bezirkshauptmannschaft Horn zurück sein.“

Im Mai 2014 hatte Kranner gemeint, er habe „Riesenglück“ gehabt. Auch diesmal ist er sich bewusst, dass der Zufallsbefund Schlimmeres (wie etwa einen Herzinfarkt) verhindert hat und er beruhigt in sein neues Lebensjahrzehnt starten kann: „So gesehen war das ein zweiter Glücksfall für mich!“