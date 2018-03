Horn braucht einen neuen Finanzstadtrat: Via Facebook kündigte der amtierende „Finanzminister“ der Stadt, Gregor Seidl, 57, seinen Rücktritt an. Mit 23. März wird er ausscheiden. Schweren Herzens gibt er damit seine Pläne auf, nach seinem am 7. Mai 2017 erlittenen Schlaganfall wieder in die Politik zurückzukehren.

„Habe mir Entscheidung nicht leicht gemacht!“

„Ich reiche meinen Rücktritt mit 16. März ein, sodass er am 23. März wirksam wird“, bestätigte Seidl im NÖN-Telefonat seinen Plan. „Ich brauche noch Zeit, um gesundheitlich wieder mit mir ins Reine zu kommen.“ Der Wille, weiterzumachen sei da gewesen. „Ich habe mir die Entscheidung nicht leicht gemacht. Aber ein weiteres Zuwarten wäre auch gegenüber der ÖVP-Fraktion im Gemeinderat nicht fair.“

Seine Funktion habe er gerne ausgeübt, betont der hauptberuflich im Rechnungshof tätige Mödringer. „Die Tätigkeit war interessant und hat Spaß gemacht. Daher habe ich bezüglich der Entscheidung lange mit mir gekämpft.“ Einen Wunsch-Nachfolger nennt Seidl, der ganz aus dem Gemeinderat ausscheiden wird, nicht. „Da bin ich nicht mehr eingebunden. Und ich habe auch nicht vor, mich aus der Loge heraus als Zwischenrufer zu betätigen.“

Bürgermeister Jürgen Maier zollt Seidl für seine Entscheidung Achtung – und verweist darauf, dass dieser den Zeitpunkt seines Rücktritts so gewählt habe, dass ein Nachfolger als Gemeinderat in der kommenden Sitzung (am 3. April) angelobt und sein Nachfolger als Stadtrat gewählt werden könne. „Wir haben ihm Zeit gelassen. Dass er so entschieden hat, ist schade, aber verständlich.“

Dass Heinz Nagl, bisher Seidls Vize im Finanzausschuss, als Nachfolger gehandelt werde, bestreitet Maier nicht, aber das sei Gegenstand der Fraktionssitzung der ÖVP am 27. 2. (nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe, Anm.) „Ich greife diesen nicht vor.“ Was den neuen Gemeinderat betreffe, spielten weder bündische Überlegungen noch der Umstand, dass Seidl aus Möd ring kommt, eine Rolle. Hier sei man am Überlegen.

Dass Nagl der Nachfolger Seidls werde, „liegt fast auf der Hand“, ist für ÖVP-Fraktionssprecher Stadtrat Gerhard Lentschig klar. „Wir werden ihn voraussichtlich nominieren.“ Was das frei werdende Mandat betreffe, „machen wir uns erst Gedanken. Es muss eine Person sein, die gut ins Team passt und das auch gerne macht.“

Den Abschied Seidls bedauert Lentschig. „Mir ist leid um ihn. Wir verlieren einen kompetenten und engagierten Finanzstadtrat, der sein Ressort gut geleitet hat und hätten ihn gerne weiter behalten. Aber Gesundheit geht bevor!“