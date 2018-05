Der Rückzug von Rudolf Berger, verkündet Ende Februar, kam überraschend, aber nun wurde mit Thomas Groß ein neuer Geschäftsführer für die Burg Gars GmbH gefunden. Er wird ab 1. Juni – vorbehaltlich der Zustimmung der Gesellschafter, nämlich des Gemeinderates (Bürgermeister Martin Falk: „Das ist schon im Vorfeld geklärt worden.“) –, für die Veranstaltungen auf der Babenbergerburg von der Oper (heuer „Tosca“) über Konzerte, Musicals und Ausstellungen verantwortlich zeichnen.

„Ich versuche, mit viel Kraft und Freude meinen Vertrag zu erfüllen“, meint gebürtige Schwabe, der seit über zehn Jahren in Wien lebt und am Theater in der Josefstadt ebenso wie im Volkstheater und vielen anderen Bühnen nicht nur im deutschsprachigen Raum gearbeitet und eine Managementausbildung absolviert hat.

