Massive Schäden an der Brücke im Zuge der Bundesstraße 34 über die Große Taffa (beim Stadtpark) machten eine Generalsanierung des aus 1963 stammenden Bauwerks nötig. 145.000 Euro investiert das Land in die von der Brückenbau-Außenstelle in Zwettl koordinierten Arbeiten. Sie sollen in nur vier Wochen über die Bühne gehen.

Täglich 15.000 Fahrzeuge fahren über das 16 Meter lange Plattenbalken-Tragwerk. Nicht nur aufgrund ihres Alters wies die Brücke zuletzt schwere Schäden auf. Witterungsbedingt gab es auch Beschädigungen an Geländern und Entwässerungseinrichtungen.

Das neue Geländer der Brücke schwebte am Freitag, 28. Oktober, auf der Brücke ein und wurde von den Mitarbeitern der Firma HABAU (links Polier Zurijet Bosnjak) montiert. | NOEN, Fotos: Martin Kalchhauser

Im Zuge der Arbeiten, die seit dem 24. Oktober laufen und mit 20. November abgeschlossen sein sollen, werden der Fahrbahnbelag abgetragen, die Schäden an den Randbalken (Gehsteigbereich) beseitigt und Stahlteile entrostet und neu beschichtet. Als Maßnahmen zur Erhöhung der Langlebigkeit erfolgt eine Sanierung der Brückenuntersicht und des Entwässerungssystems.

Die Kosten werden zur Gänze vom Land NÖ getragen, mit den Arbeiten ist die in Horn niedergelassene Baugesellschaft Held & Francke (HABAU) betraut.

„Wir haben bei der Baustelle eine ,Nadelöhr-Situation‘“, stellt Karl Schlöglmann, Leiter der Brückenbau-Außenstelle, zum Projekt fest. Daher gebe es auch genaue Auflagen der Behörde (Bezirkshauptmannschaft Horn) in Bezug auf den Verkehrsfluss. „Es bleiben tagsüber immer mindestens zwei Fahrstreifen offen, und wir arbeiten auch im Zuge von Nachteinsätzen, um den Verkehr möglichst wenig zu behindern.“

Dass viele Autofahrer das für die Zeit der Arbeiten verfügte Linksabbiegeverbot in die Riedenburgstraße ignorieren, sorgt leider immer wieder für unnötige Staubildungen.

Was die Einhaltung des Zeitplans betrifft, ist Schlöglmann optimistisch, dass sich alle Arbeiten im Rahmen der vorgegebenen Zeit ausgehen. „Natürlich ist das immer auch von der Witterung abhängig.“