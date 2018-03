Für eine besondere vorösterliche Freude in der Pfarre Mödring sorgten Alois und Margarete Mann: Sie schenkten in den Vorbereitungstagen auf Ostern der Pfarre einen Kreuzpartikel, der angeblich aus dem Kreuz Christi stammen soll.

Pfarre besaß schon einmal eine Kreuzreliquie

Damit kehrte quasi auf Umwegen ein Stück Pfarrgeschichte nach Mödring zurück. Denn die Pfarre war schon einmal im Besitz einer Kreuzreliquie, die ging aber auf unbekannte Weise verloren. Über Umwegen kehrte nun zur Freude von Pfarrer Albert Groiß und des Pfarrkirchen- und Pfarrgemeinderates eine Reliquie nach Mödring zurück.

Das Mödringer Ehepaar Mann, das sehr aktiv am Pfarrgemeindeleben in Mödring teilnimmt, schenkte die Reliquie, die aus ihrem „Erbschatz“ stammt, der Pfarre. Der Kreuzpartikel stammt von einem Vorfahren der Manns, dem Kremser Priester und Religionsprofessor Karl Schmöger. Dass die Reliquie wirklich aus dem Kreuz Christi stammt, soll eine Urkunde aus dem Jahr 1780 bezeugen, die von Edmund Maria, dem Bischof von Tejo stammt, belegen.

Im Rahmen der Messfeier am Palmsonntag wurde der Familie Mann vor den Gottesdienstbesuchern eine Dankesurkunde für die Schenkung des spätbarocken Kreuzpartikelreliquiars aus dem Jahr 1780 verliehen.

Verlust der „alten“ Reliquie 2016 bemerkt

Dieses Reliquiar soll nun in der Mödringer Kirche in Ehren gehalten und besonders in der Fastenzeit und zum Fest der Kreuzerhöhung zur Verehrung ausgestellt werden. Gerade in der vorösterlichen Zeit, in der der Kreuzgang und das Kreuz eine wichtige Rolle einnehmen: „Auch in der heutigen Zeit haben Reliquien dieser Art für die Gläubigen eine große Bedeutung“, freut sich auch Reinhard Stark, stellvertretender Vorsitzender des Pfarrgemeinderates, über die neue Reliquie.

Dass der ursprüngliche Mödringer Kreuzpartikel nicht mehr auffindbar ist, wurde bei der Erstellung des neuen Inventars der Pfarre Mödring im Jahr 2016 festgestellt. Wie sie in den Besitz der Pfarre Mödring gekommen ist, verliert sich laut Stark im Dunkel der Geschichte. Auch wann und auf welche Weise sie abhandengekommen ist, sei unklar. Möglich sei, dass sie in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965) bzw. im Zuge eines Kirchenumbaus verloren ging.