FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl sorgte in den vergangenen Tagen mit Aussagen zur Asylthematik für einiges an Aufsehen. So sprach Waldhäusl unter anderem von einem „Saustall“, den es gelte, „auszumisten“ oder davon, „einen spürbaren Bruch der Lebensumstände illegaler Zuwanderer“ herbeiführen zu wollen. Unter anderem will Waldhäusl das durch die Schaffung von „Sammellagern“ erreichen.

Offener Brief an die Landeshauptfrau

Ein Aufschrei gegen diese Wortwahl, aber auch die Inhalte der Pläne Waldhäusls kommt auch aus dem Bezirk Horn. Dieter Schewig vom Verein „willkommen Mensch! in Horn“ wandte sich mittels offenem Brief an Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner.

Mehr als 670 Personen „von jung bis alt, von ehrenamtlich tätigen, Vertretern der Kirchen, Politikern, Schülern bis Universitätsprofessoren“, wie Schewig erzählt, haben diesen Brief innerhalb weniger Tage unterstützt.

Neben der Bitte auf ein Einwirken Mikl-Leitners auf Waldhäusl bezüglich Wortwahl (Schewig: „Das hat die Landeshauptfrau schon gemacht“) enthält der Brief die Bitte, Abschiebebescheide durch „echte Fachleute prüfen zu lassen und faire Verfahren zu ermöglichen sowie die sinnlose Entwurzelung derjenigen, die in NÖ schon gut integriert seien, zu stoppen“.

FP-Bezirkschef Kofler auf Waldhäusl-Linie

Denn, so Schewig, die Schaffung dieser Anhaltezentren sei nicht nur aus humanitären Gründen, sondern auch aus finanziellen kontraproduktiv: „Diese Quartiere kosten doppelt so viel wie die Unterbringung in Privatquartieren.“

FP-Bezirksobmann Klemens Kofler | Martin Kalchhauser

Rückendeckung für Waldhäusl kommt hingegen von FPÖ-Bezirksobmann Klemens Kofler. Zwar könne man eventuell über die Wortwahl Waldhäusls diskutieren („Jeder spricht Dinge anders an“), inhaltlich aber sei Waldhäusl auf dem richtigen Weg.

Dass es im Asylwesen Handlungsbedarf gebe, sei unbestritten, sagt Kofler: „Und da erwarten die Menschen, dass der zuständige Landesrat aktiv wird und nicht, dass er jedem gefallen will.“