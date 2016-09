Ende September hebt vom Mammoth Yosemite Airport in Zentral-Kalifornien wieder ein Spezialflugzeug der US-Weltraumbehörde NASA ab, das die auch im Spätsommer schneebedeckten, bis zu 4.400 Meter hohen Berge der Sierra Nevada überfliegen wird. An Bord der Maschine mit dem Namen „Airborne Snow Observatory“ ist ein Laser-Scanner der in Horn im Waldviertel ansässigen Firma Riegl Laser Measurement Systems.

Essenzielle Infos für Wasserversorger und Landwirtschaft

Aufgabe des Hight-Tech-Geräts in einem kleinen Metallkasten am Rumpf des Jets: die exakte Höhe der Schneedecke an bestimmten Punkten des Gebirges in regelmäßigen Abständen zentimetergenau zu messen.

„75 bis 80 Prozent aller vorhandenen Wasserreserven Kaliforniens stammen aus der Schneeschmelze der Sierra Nevada“, erklärt NASA-Projektleiter Tom Painter. Um den seit geraumer Zeit unter anhaltender Trockenheit leidenden Bundesstaat auch in Zukunft zuverlässig mit dem lebensnotwendigen Nass zu versorgen, sei es wichtig zu wissen, „wie groß zu einer bestimmten Jahreszeit die Menge an Schnee ist und wie schnell er schmilzt.“ Diese Informationen seien essenziell für Wasserversorger, Landwirtschaft und Kraftwerksbetreiber.

„Unsere Messungen helfen den Behörden, bei drohender Dürre rechtzeitig entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen“, sagt Johannes Riegl jr., Mitglied der Geschäftsführung des Waldviertler Unternehmens. Immerhin leben allein in der nahen San Francisco Bay Area rund 2,6 Millionen Menschen. Die Städte müssen bei entsprechenden Prognosen die Bevölkerung anweisen, die Nutzung von Leitungswasser zu reduzieren bzw. zu minimieren.

Seit 1978 beschäftigt sich Riegl in Horn mit der Entwicklung und Herstellung von Laser- und Radartechnik sowie Elektrooptik. Mit 170 Beschäftigten in Österreich sowie Niederlassungen in den USA, China und Japan hat Riegl 2015 einen Umsatz von rund 50 Millionen Euro bei einem Exportanteil von fast 99 Prozent erwirtschaftet.