Sehr stimmungsvoll gestaltete sich die Adventfeier der Ortsgruppe Horn des Seniorenbundes im Gasthof Blie, die von der Mödringer Hausmusik mit Musik umrahmt wurde.

Seit 30 Jahren ist Ferdinand Neuwirth Mitglied des Seniorenbundes. | NOEN

Obmann Friedrich Hirschböck dankte den erschienenen Ehrengästen, an der Spitze Bürgermeister Jürgen Maier, Stadtpfarrer P. Albert Groiß vermittelte sehr verständlich religiöse Inhalte, Vizebürgermeisterin Gerda Erdner richtete eine Weihnachtsadresse an die Anwesenden, Stadträtin Maria Van Dyck brachte in einer Lesung Heiteres und Besinnliches.

Teilbezirksobfrau Irene Mantler gab Veranstaltungsinformationen und sprach die Einladung aus, dieses Angebot auch zu nutzen.

Für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt wurden Anna Schweigert, Neukirchen, und Anna Lendwith, Horn, für 40 Jahre, für 30 Jahre Ferdinand Neuwirth, Horn, sowie Hans und Hilde Schwarz, Horn, und für 25 Jahre Ernst und Johanna Veres, Horn, Hermine Naber, Horn, Karl Zimmermann, Möd ring, Richard Ponzauner, Horn, und Karl Rauscher, Horn.