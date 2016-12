„Selbstloses Dienen“ ist das primäre Motto des Rotary Clubs Geras/Waldviertel. In diesem Sinne finden die Projekte und Aktivitäten, die der Rotary Club Distrikt 1910 durchführt, statt. Die durch Mitgliedsbeiträge und Aktivitäten eingenommenen Gelder werden für wohltätige Zwecke verwendet, um in Not geratene Menschen und soziale Projekte zu unterstützen. Präsident Friedrich Blazek: „Uns ist es wichtig, nicht nur internationale Projekte zu unterstützen, sondern auch direkt vor Ort zu helfen.“

Neben Jugendprojekten werden die Aktion „Essen auf Rädern“ der Verein „Ich bin Ich“, die Lettlandhilfe und das Mobile Hilfswerk unterstützt. Der Rotary Club Geras/Waldviertel fördert aber auch kulturelle Projekte.

So werden die Rotarier auch am 9., 10. und 16. Dezember jeweils ab 15 Uhr Gäste vor der Sparkasse in Horn mit heißem Punsch, Glühwein, alkoholfreien Getränken, Schnäpsen, Likören und Aufstrichbroten verwöhnen. Mit dem Reinerlös werden begabte Jugendliche, Kindergärten in Horn und Retzbach, das Hilfswerk in Drosendorf, die Musikschule in Retz, ein Theaterprojekt mit unbegleiteten Jugendlichen in Eggenburg und die weltweite Polio-Plus-Aktion gefördert.