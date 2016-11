Adi Matzeks Grillseminar „Grillen zu jeder Jahreszeit“ in Maria Dreieichen (Bezirk Horn) war nicht nur in kulinarischer Hinsicht ein wahrer Genuss.

Den zum größten Teil männlichen Teilnehmern, die sogar aus Haag angereist waren, war der Spaß am Grillen richtig ins Gesicht geschrieben.

Doppelgrillweltmeister Adi Matzek und Grillweltmeister Georg Riegler zeigten in einem 5-stündigen Seminar, das die Themen indirektes Grillen von Großstücken (Gans, Ente, Truthahn, Roastbeef uvm.) und die Handhabung des Dutch Ovens (Schweinsbraten mit Beilagen) beinhaltete, in der Grillschule Matzek in Maria Dreieichen auf äußerst interessante und humorvolle Weise viele Tipps und Tricks zum Grillen.

Natürlich durfte auch die Handhabung des Grill-Woks und des Smokers nicht fehlen. In geselliger Runde wurden die fertigen Gerichte verkostet, bei Punsch und Grillbier konnte ausgiebig gefachsimpelt und Erfahrungen ausgetauscht werden. Dass auch Desserts im Griller hervorragend gelingen, bewies der köstliche gefüllte Bratapfel mit Weichselkompott als krönenden Abschluss.