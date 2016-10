Die Mitglieder des Horner Lions Club orientieren sich daran, der Gemeinschaft zu dienen, ohne daraus persönlichen materiellen Nutzen zu ziehen sowie Tatkraft und vorbildliche Haltung in allen beruflichen, öffentlichen und persönlichen Bereichen zu entwickeln und zu fördern. Aktuelle Aktivität der Horner „Löwen“ war der traditionelle Flohmarkt im Vereinshaus, den Präsident Georg Schmied eröffnete.

Horner Lions-Flohmarkt lockte Schnäppchenjäger an .

An zwei Tagen hatten hunderte Besucher die Möglichkeit, in einer noch größeren Vielfalt an interessanten Trödel und Kuriositäten zu stöbern.

600 freiwillige Arbeitsstunden geleistet

Unterstützt von ehrenamtlichen Helfern und Mitgliedern wurden in 600 freiwilligen Arbeitsstunden Bücher, Textilien, Hausrat, Elektrogeräte, Spielwaren, Sportartikel, Tonträger jeder Art, Kunst und Kitsch und kleine Kostbarkeiten aufgebaut. Zum Verkaufsschlager wurden die Angebote in den Abteilungen Geschirr, Büchern und Elektro.

„Die schönste Erfahrung, die wir bei all unseren Hilfsprojekten immer wieder machen, ist für uns, dass gute Taten auch die Gebenden beschenken. Das ermuntert und beflügelt uns, weiter mit ganzer Kraft das Clubleben zu gestalten und die nötige Zeit und den Einsatz aufzubringen, um unsere karitative Hilfe auch weiterhin anbieten zu können“, meinte Schmied. Mit dem Reinerlös werden bedürftige Menschen in der Region unterstützt.