„Nach langer und reiflicher Überlegung möchte ich mitteilen, dass ich mich bis zum Sommer 2017 aus der Horner Kommunal-Politik zurückziehen werde. Im Frühjahr wird die Weichenstellung bei der Jahreshauptversammlung der SPÖ Stadtorganisation Horn beschlossen und ein neuer Vorsitzender der SPÖ Horn gewählt.“ Damit ist die „Ära Jürgen Rochla“ in Horn Geschichte.

Nach 17 Jahren als SPÖ-Funktionär, zwölf Jahren im Gemeinderat und davon fast elf Jahre als Stadtparteivorsitzender und Stadtrat will er nun einen Gang zurückschalten, um sich seiner Familie und verstärkt seiner Arbeit widmen zu können.



„Die Aufgabe, für die Stadt Horn zu arbeiten, hat mich in all den Jahren stets angespornt und erfüllt. Und ich möchte keine Sekunde dieser Zeit missen“, blickt er zurück – und richtet ihn auch nach vorn: „Gemeinderat Marco Stepan wird Mitte des Jahres 2017 meine Agenden in der Stadt übernehmen.“