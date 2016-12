Jugendlicher Übermut und Langeweile waren wohl die Triebfedern einer Aktion, die drei Burschen am 20. Dezember unfreiwilligen Kontakt mit der Polizei bescherten.

Kracher gefunden und verwendet

Drei jugendliche Freunde – ein Irnfritzer (16), ein Langauer (17) und ein Zettenreither (19) – fuhren am Nachmittag ziellos im Bereich Irnfritz und Umgebung umher.

Als sie in Sieghartsreith (eine Katastralgemeinde der Stadtgemeinde Geras, Anm.) waren, kamen sie auf die Idee, einen in einer Jacke der Burschen vorgefundenen sogenannten „Deutschen Kracher“ zu zünden.

Freunde warteten auf Langauer im Auto

Um keine Fahrzeuge zu beschädigen, beschlossen sie gemeinsam, den pyrotechnischen Gegenstand im dort befindlichen Buswartehaus zu zünden.

Zwei Jugendliche verblieben im Fahrzeug, während der Langauer ausstieg, zum Wartehaus ging, den Kracher anrieb und im hohem Bogen in das Buswartehäuschen warf. Er lief anschließend in gebückter Haltung um das Heck des wartenden Fahrzeuges in Richtung der Beifahrertür und stieg ein.

Zeuge notierte das Kfz-Kennzeichen

In diesem Moment explodierte der Kracher im Buswartehaus. Dabei wurde dort ein Papierkorb zerstört. Die Jugendlichen fuhren vom Tatort weg, wurden dabei aber von einem Ortsbewohner gesehen. Dieser notierte sich das Kennzeichen.

Die Täter waren rasch ausgeforscht und zeigten sich bei der Einvernahme durch die Polizei geständig. Sie oder ihre Eltern werden den Schaden ersetzen müssen.