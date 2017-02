Einen spannenden Abend versprach die Veranstaltung „SOKO Bildung“ im Festsaal der Sparkasse Horn, zu dem die Handelsakademie und Handelsschule eingeladen hatten. Und die Schüler, Lehrer, Politiker, Wirtschaftsfachleute und Gäste wurden nicht enttäuscht.

Unternehmer: wenig Freude mit dem Schulsystem

„Es sind überwiegend Betriebe, die den Stoff für die Diplomarbeit der künftigen Maturanten hergeben, aber diesmal war ich der Auftraggeber“, erklärte HAK-Direktor Peter Hofbauer, warum er Sophie Reisel, Simon Hummel, Nikolas Kainz und David Labner beauftragt hatte, das Thema „Wohin soll sich die Bildungslandschaft im Waldviertel entwickeln?“ zu bearbeiten.

An diesem Abend gab es einen ersten Zwischenbericht, nachdem man Unternehmer, Privatpersonen, HAK-Absolventen und Experten befragt hatte. Das Ergebnis in Schlagworten: 70 % der Unternehmer haben wenig Freude mit dem Schulsystem, wünschen sich mehr Eigenverantwortlichkeit der Jugendlichen. Nur 40 % der Privatpersonen sind für die Ganztagsschule, 80 % sind sehr oder zufrieden mit den derzeitigen Schultypen, gleichzeitig wünschen sich aber 84 % mehr Ausbildungsangebote.

Vier von fünf ehemaligen HAK-Schülern sagen, dass die Ausbildung sehr bzw. hilfreich gewesen wäre, aber knapp mehr als die Hälfte würde nicht mehr in diese Schule gehen. Bei den Interviews mit den Experten kristallisierte sich heraus, dass etwa eine Fachhochschule mit Schwerpunkt Technik und mehr Investition in die Bildung wichtig wären – einige Statements finden Sie in der Spalte „Zitiert“.

„Investition in Bildung besser als in Sozialfälle“

Die Einführung zum Thema hatte Nationalrat Werner Groiß anstelle der kurzfristig erkrankten Bildungslandesrätin Barbara Schwarz gegeben. „Investition in Bildung ist besser als in So

zialfälle“, meinte er gleich eingangs, verwies auf ein berufsbildendes Schulsystem in Österreich, um das uns ganz Europa beneide, und hob die Durchlässigkeit mit den AHS hervor. Bildung beginne aber bereits im Kindergarten, wo es erste Möglichkeiten gibt, (spielerisch) Stärken zu erkennen und zu forcieren. Das ziehe sich dann das ganze Schulleben durch. Und was das Waldviertel betreffe, „müssen die Lehrer das unterrichten, was der Markt braucht“, die Betriebe wiederum müssen dafür sorgen, dass sie Schüler für ihren Bedarf ausbilden, „denn sonst wandert die Jugend in die Stadt ab“.

Viel Einigkeit, aber auch so manche konträre Meinungen fanden sich in den Statements der Experten wieder (siehe Spalte „Meinungen“). Abschließend forderte etwa Ex-Nationalrat Hannes Bauer, die Bereiche Technik und Wirtschaft zu verbinden, Unternehmer Gottfried Stark, dass „man den Kopf nicht mit Wissen vollstopfen soll, sonst bleibt kein Platz für Kreativität“, und Regionalentwickler Josef Wallenberger, dass man sich im Waldviertel auf drei Bereiche konzentrieren sollte: alles rund ums Holz, Gesundheit und Pflege sowie Digitalisierung und Logistik.