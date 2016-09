Nicht nur im Winter sind die Batterien der Kraftfahrzeuge stark gefordert. Auch die Hitze setzt ihnen zu. Das konnten die Pannenfahrer des ÖAMTC-Stützpunktes Horn auch diesen Sommer wieder in zahlreichen Fällen feststellen.

36.000 Einsätze in ganz NÖ

In der Sommerbilanz verzeichnet der Stützpunkt Horn rund 600 Einsätze, wie Leiter Peter Kuderna (ihm sind als Kremser Stützpunkt-Leiter auch die Horner Kollegen zugeordnet) betont. „Probleme mit der Batterie waren auch in diesem Sommer die häufigste Einsatz-Ursache. Gleich danach kamen Probleme mit dem Motor bzw. dem Motor-Management. Weitere Gründe, warum die „gelben Engel“ ausrücken mussten, waren Reifenschäden, Schwierigkeiten mit Starter oder Generator bzw. defekte Schlösser und eingesperrte Schlüssel.

In NÖ verzeichnete der ÖAMTC im Sommer 36.000 Einsätze (österreichweit von Juni bis Anfang September 199.000), was einer täglichen Frequenz von 346 entspricht. In den Fällen, in denen die Pannenfahrer nicht an Ort und Stelle helfen konnten (was in neun von zehn Fällen gelingt!), gab es Abschlepphilfen, von denen seit Juni in NÖ rund 73.000 verzeichnet wurden.

Neben diesen dringenden Einsätzen lief am Stützpunkt der normale Betrieb mit § 57a-Überprüfungen (Pickerl), Fahrzeug-Ankaufüberprüfungen und vielen weiten Dienstleistungen ohne Einschränkungen ab.