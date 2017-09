Ein Bild der Stadtpfarrkirche St. Georg mit der Pestsäule am Kirchenplatz ziert die Sonderpostmarke, die nur am Donnerstag, 21. 9., in der Postfiliale Horn von Filialleiterin Eva Ranftl (im Bild mit Bürgermeister Jürgen Maier) ausgegeben wird.

| Rupert Kornell