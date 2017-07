Eine spannende Eröffnung der neuen Pegmatit-Ausstellung im Krahuletzmuseum und damit einen tollen Einblick in die Mineralogie unserer Umgebung bot Gerald Knob loch, der selbst mit zahlreichen Unterstützern in den letzten Jahren zwei Pegmatite in Horn und Wanzenau freigelegt und die Fundstellen genau inspiziert und dokumentiert hat. Einige der äußerst interessanten und für Sammler sehr wertvollen Fundstücke dieser zwei Grabungen sind nun in der Schau im Krahuletzmuseum zu sehen.

Der Obmann der Krahuletz-Gesellschaft, Gerhard Dafert, bedankte sich in seinen einleitenden Worten für die tolle Arbeit aller Beteiligten, ohne die diese Sonderausstellung nicht möglich gewesen wäre. Gerald Knob loch erklärte, was Pegmatit ist und warum es so interessant ist für Sammler und Forscher, wie es vor Millionen von Jahren entstanden ist und welche Besonderheiten etwas über die Entstehungsgeschichte des Waldviertels aussagen würden.

Außerdem beteuerte der Fachmann die Wichtigkeit der Pegmatite für die Technik, da viele Bestandteile daraus als Bauteile für technische Geräte dienen. Dafert überreichte Knobloch als kleines Dankeschön für den tollen Vortrag und „zum Ausgleich zu den ganzen Feststoffen eine wohlschmeckende Flüssigkeit“.

Nach Ende des Vortrages bot sich noch die Möglichkeit, die Ausstellung mit Fachkommentar von Gerald Knobloch anzusehen und ihm und seinem Team, bestehend aus Amand Körner, Albert Prayer und Anton Rauscher, bei kleinen Erfrischungen Fragen zu stellen.

Die Ausstellung „Pegmatite – Schatztruhe für Sammler und Wissenschaft“ ist während der Öffnungszeiten des Museums (wochentags 9 bis 17 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage von 10 bis 17 Uhr) zugänglich. Info: 02984/3400.