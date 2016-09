Bei den Vorderladerweltmeisterschaften im ungarischen Sarlospuszta war Österreich mit über 40 Schützen dabei. Die „Schützengilde Langau“ entsandte fünf Wurftaubenschützen zu diesem Wettbewerb. Und sie waren durchaus erfolgreich. In der Kategorie „Lorenzoni Junior“ erreichte Linde Widmayer aus Retz den ersten Platz. Ihr folgte Vereinskollegin Katharina Suchy aus Kleinhöflein auf Rang zwei.

In der „Steinschlossklasse“ und auch in der „Perkussionsklasse Original“ konnte Helmut Hintermayr jeweils den fünften Platz belegen. Ebenfalls Fünfter wurde Christian Suchy in der „Perkussionsklasse Replika“. Überdies waren die österreichischen Vorderlader-Kugelschützen überaus erfolgreich. Neben den sportlichen Bewerben erwiesen sich die Ungarn als hervorragende Gastgeber, mit denen manche neue Freundschaften geschlossen wurden.