Geboren am 2. 11. 1978 als Gabriele Plattner in Horn, aufgewachsen und wohnhaft in Frauenhofen

Ausbildung: Volksschule Frauenhofen, Gymnasium Horn (Matura 1996); Studium der Betriebswirtschaftslehrer an der WU Wien (Abschluss mit Magister 2005); Studium Gesundheitsmanagement an der FH IMC Krems (Abschluss 2014 mit MA); diverse Weiterbildungen im Management, Controlling, …

Berufliche Stationen: EVN, Wien Energie, Klinikum Waldviertel (Kaufm. Standortleiterin in Waidhofen), nach Karenz (2016 – 2017) nun Bereichsleiterin Finanzen am Klinikum Horn-Allentsteig

Politisches Engagement: seit 2012 Vorstandsmitglied der ÖVP-Frauen im Bezirk Horn; seit 2015 Gemeinderätin in St. Bernhard-Frauenhofen; seit 2015 Gemeindeparteiobmann-Stellvertreterin in St. Bernhard-Frauenhofen

Privates: verheiratet mit Gerald Kernstock seit 2007; ein Sohn (Sebastian, 1); Hobbys: Zeit für Familie und Freunde, Kneipp Aktiv Club, Rotary Geras/Waldviertel