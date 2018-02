Wegen des Termins zu Ende der Semesterferien hatte es Bedenken gegeben – doch sie waren unbegründet. Eine riesige Schar an verkleideten Kinder stürmte das Gasthaus Gamerith, als die SPÖ Brunn zum beliebten Kinderfasching lud. Vorsitzender Leo Barth begrüßte die Gästeschar im Saal des Hauses.

Kleine hatten Spaß beim Mitmachkonzert

Innerhalb weniger Minuten hatte der Mödringer Kinderliedermacher Bernhard Fibich die kleinen Fans (und auch ihre begeisterten Eltern) auf seiner Seite und gab eines seiner bewährten Mitmachkonzerte, bei denen wie immer auch viele Kinder auf die Bühne kommen durften. Witzige Einlagen sorgten für Lachstürme, und neben der Gelegenheit zum Mitsingen gab es auch ausreichend Anregungen für freudvolle Bewegung.

Zauberhafte Tricks mit kleinen Assistenten

Nach einer kurzen Pause, in der die meisten kleinen Gäste begeistert die ihnen zum Geschenk gemachten Faschingskrapfen verspeisten, setzte Zauberer und Clown Pit Pedro das Programm fort. Auch hier wurden einige Kinder für kurze Zeit zu „Stars“, als sie als Assistenten nach vorne gebeten wurden. Alles in allein ein sehr gelungener Faschingsnachmittag, an dem Groß und Klein seine Freude hatte.