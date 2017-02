Vogelgrippe: Erste bestätigte Fälle im Bezirk Horn! .

Nachdem in den vergangenen Wochen schon einige Vogelgrippe-Fälle in den Bezirken Gmünd, Bruck an der Leitha, Krems, Mödling, Korneuburg, Waidhofen an der Thaya und Tulln gemeldet wurden, bestätigte die Bezirkshauptmannschaft Horn nun auch die beiden ersten Fälle im Bezirk Horn.