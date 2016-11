Zwei glücklichen Umständen ist es zu verdanken, dass sich ein Brand, der am 28. Oktober um 16.19 Uhr im Sägewerk Neuhold in Staningersdorf ausbrach, nicht zu einem Großbrand ausweitete. Der Zeitpunkt (Freitagnachmittag) war in Bezug auf die Einsatzbereitschaft der umliegenden Wehren ideal. Und dass diese erst im Mai genau dieses Szenario geübt hatten, war ein weiterer wichtiger Vorteil.

Besitzer verletzte sich bei Brandbekämpfung

Der Eigentümer Benedikt Neuhold führte am Freitag Sägearbeiten in seinem Unternehmen durch, als beim Starten eines dieselbetriebenen Standmotors plötzlich Flammen aus diesem schlugen. Dem Mann, der dabei eine leichte Rauchgasvergiftung erlitt und versengte Haare davontrug, gelang es nicht, das Feuer einzudämmen.

Die Feuerwehren waren zum Glück rasch zur Stelle. Knapp 80 Helfer der Wehren Nödersdorf, Raisdorf, Pernegg, Etzelsreith, Posselsdorf, Irnfritz, Mödring und Horn mit elf Fahrzeugen unterstanden dem Kommando des Unterabschnitts-Chefs Karl Schopf.

„Es war wirklich ein Glück, dass so viele Leute so schnell da waren“, stellte dieser im NÖN-Telefonat fest. „Ein wenig später, und das Feuer wäre nicht mehr zu halten gewesen. Dann wären dem Brand auch andere umliegende Gebäude wie einige Schuppen zum Opfer gefallen.“ Richtig war jedenfalls, dass die Feuerwehren der Gemeinde Pernegg auch in den beiden Nachbar-Kommunen Irnfritz-Messern und Horn Hilfe geholt hatten.

Maschinenraum brannte zur Gänze aus

Nach den ersten Löscharbeiten wurden Sägespäne aus dem Gebäude entfernt und die in unmittelbarer Nähe liegenden Kraftstofftanks gekühlt. Die FF Horn unterstützte die Arbeiten mit 24 Atemluftflaschen sowie der Wärmebildkamera. Deren Einsatz machte es möglich, Glutnester zu finden und die Nachlöscharbeiten so stark zu verkürzen. Trotz des raschen Einsatzes wurde die in Massiv- und Holzbauweise errichtete Sägehalle erheblich beschädigt. Der Maschinenraum brannte zur Gänze aus.

Um 18.15 Uhr wurde von Einsatzleiter Schopf „Brand aus“ gemeldet. Das Rote Kreuz Horn brachte Benedikt Neuhold ins Landesklinikum Waldviertel in Horn, von wo er aber schon kurze Zeit später wieder entlassen werden konnte.

Wie erwartet, ortete der Brandsachverständige der Polizei den Ausgangspunkt des Brandes beim offensichtlich defekten Dieselmotor. Die genaue Schadenssumme ist noch unbekannt. Für das Gebäude besteht aber ein Versicherungsschutz.