„Ich bin nicht mehr die Jüngste, aber mir macht mein Beruf immer noch großen Spaß!“ Allgemeinmedizinerin Andjela Erstic (61) wird voraussichtlich mit Jänner die vakante Stelle in Brunn an der Wild übernehmen.

Vertragsunterzeichnung nur noch Formsache

Dass die „medizinische Betreuung der Gemeindebürger wieder gesichert ist“, freut Bürgermeisterin Elisabeth Allram. Die Gemeinde wird wie in der Vergangenheit die Räume zur Verfügung stellen.

Als Rotkreuz-Ärztin der Blutspendezentrale und bei verschiedenen Vertretungen hat Erstic die „Seelenkraftkammer Waldviertel“ kennengelernt und freut sich deshalb auf ihre Zeit hier.

Da die gebürtige Kroatin die einzige Bewerberin für die Stelle war, ist die Vertragsunterzeichnung mit der Krankenkasse nur eine Formsache. Im Jänner kann sie starten. „Wichtig war, dass es schnell geht“, meint Allram. Die Ordination stehe bereit, alles sei „wie neu“.

Die temperamentvolle Medizinerin, die neben ihrer Arbeit als Krankenschwester und drei Kindern das Medizinstudium in Mindestzeit absolviert und später in der Ausbildung einen Schwerpunkt auf Chirurgie gelegt hat, denkt auch schon eine Generation weiter: Ihre Tochter Jelena hat ebenfalls Medizin studiert, ist angehende Internistin und Onkologin. „Wer weiß, vielleicht will sie später einmal meine Ordination in Brunn übernehmen?“