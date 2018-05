„Wir freuen uns, heuer hier in Horn 40 Jahre Allegro Vivo feiern zu können. Die Stadt ist so voll Leben, so einladend, so urban. Letzteres erkennt man daran, dass man hier im Freien sitzen und gemütlich einen Burger essen kann.“

Allegro Vivo-Geschäftsführer Nikolaus Straka

„Viele werden sich noch an die Anfänge im Schloss Breiteneich erinnern, an die kleinen Salons, in denen gespielt wurde, an die knarrenden Stiegen und an eine Tür, die man nicht schließen konnte.“

derselbe

„Wir planen jetzt schon die Feier zum 50-Jahr-Jubiläum. Da wird es einen nach Allegro Vivo benannten Zug geben – wenn die Franz-Josefs-Bahn nach Horn führt.“

derselbe

„Nikolaus Straka war vor zehn Jahren als Geschäftsführer die richtige Wahl, wird es sicher auch in zehn Jahren noch sein. Seine Begeisterung für die Stadt ist wohltuend. Was noch fehlt: Dass er seinen Wohnsitz nach Horn verlegt.“

Bürgermeister Jürgen Maier

„Vahid Khadem-Missagh fliegt morgen (Mittwoch, 9. Mai) für drei Wochen (als Konzertmeister mit dem Nö. Tonkünstlerorchester; Anm. der Redaktion) nach Japan. Ich hoffe sehr, dass er dort die Werbetrommel für Horn rührt.“

derselbe

„Es gibt heuer um 16 Konzerte mehr als im Vorjahr und damit viele Orte, die mit Klang erfüllt werden. Ich freue mich, dass das Kunsthaus wieder Kulturzentrum wird.“

Bezirkshauptmann Johannes Kranner, auch Eigentümervertreter der Graf Ferdinand Kurz-Stiftung

„Schon Joseph Haydn hat gesagt: ,Meine Sprache versteht die ganze Welt.‘ Und dabei gab es damals noch gar kein Internet.“

Vahid Khadem-Missagh

„Sprache ist etwas ganz Wunderbares, leider führt sie aber oft zu Missverständnissen. Das gibt es in der Musik nicht.“

derselbe