Mit einem Umsatz von 88,2 Millionen Euro – das entspricht einem Plus von fast zehn Prozent gegenüber 2016 – verzeichnete das Handelshaus Kiennast mit seinen 240 Mitarbeitern in Gars und weiteren 40 in Gmünd 2017 das umsatzstärkste Jahr in der Unternehmensgeschichte.

Alle Kioske in Österreich auf Kiennast-Konzept umgestellt

Besonders erfreulich war die Entwicklung im Bereich Einzelhandel (siehe unten), Kiennast führte 2017 acht Nah& Frisch-Neueröffnungen und sieben Modernisierungen durch, bei „Nah&Frisch punkt“ wurde die Standortzahl auf 20 erhöht, heuer sollen zehn weitere folgen.

Erfolgreich umgesetzt wurde das Projekt der Kioske in den Justizanstalten, mit Jänner dieses Jahres sind alle Kioske in Österreich auf dieses Kiennast-Konzept umgestellt.

Im Bereich Gastronomie war ebenfalls eine dynamische Entwicklung festzustellen, das seit 1710 im Besitz der Familie stehende Unternehmen, konnte eine Vielzahl von Neukunden akquirieren. Mit dem Standort Eurogast Pilz&Kiennast in Gmünd weist die Unternehmensgruppe ebenfalls eine positive Geschäftsentwicklung auf.

Stark auf Regionalität setzt man im Kaufhaus Gars und fördert regionale und lokale Produzenten und setzt damit ein Zeichen für nachhaltige Nahversorgung. Die Bemühungen nicht nur im vergangenen Jahr wurden mit der Auszeichnung „Bestes Genuss-Geschäft Niederösterreichs“ gewürdigt.