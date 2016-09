Zum einen war es das letzte Konzert der heurigen Saison, der insgesamt 38., zum anderen das letzte mit Bijan Khadem-Missagh als Festivalleiter, der einmal mehr seine Vorzüge als Dirigent zeigte und die Academia Allegro Vivo zu einer Höchstleistung führte.

Das Festival, das unter dem Motto „Neue Horizonte“ stand und die Musik Amerikas in den Mittelpunkt rückte, zeigte in Philip Glass‘ 3. Symphonie ein Beispiel für die US-amerikanische „Minimal Music“. In den „Jahreszeiten“ des Argentiniers Astor Piazolla wurden südamerikanische Rhythmen meisterhaft verarbeitet, Vahid Khadem-Missagh glänzte dabei als virtuoser wie einfühlsamer Violin-Solist, von den Zuhörern bedankt mit tosendem Applaus und unzähligen „Bravo“-Rufen.

Mit der letzten Symphonie Mozartes, der „Jupiter-Symphonie“, KV 551, grandios gespielt von der Academia unter dem Dirigat des Festivalgründers und -leiters und bejubelt vom Publikum, endete die diesjährige Saison. Die nächste, bei der Vahid Khadem-Missagh das Erbe seines Vaters übernimmt, wird unter dem Motto „Spielfreude“ stehen.