Einer dringenden Sanierung bedarf die Glockenanlage der Pfarrkirche Straning. Bis zu 25.000 Euro müssen dafür aufgebracht werden.

„Die derzeitige Steuerung der Glocken stammt aus 1966, und es gibt immer wieder Probleme“, erzählt Pfarrgemeinderats-Sprecher Josef Greil. „Daher ist eine neue elektronische Steuerung durch Läutautomaten notwendig.“ Doch diese Sorge ist nicht die einzige.

Im Zuge einer Besichtigung durch das Bundesdenkmalamt kamen einige weitere Mängel zum Vorschein. Auch der Glockenstuhl im Turm der Mariä-Himmelfahrts-Kirche bedarf einiger Neuerungen.

So soll das derzeitige Metalljoch, auf dem die drei Glocken hängen, durch ein neues (aus Holz) ersetzt werden. Zusätzlich muss die große Glocke, die aus 1783 stammt, in die Mitte geschafft werden, um ein weiteres Verziehen des Gestühls zu verhindern.

Glocken müssen neu angeordnet werden

Wenn diese in der Mitte des Turms hängt, soll eine der beiden weiteren Glocken an ihren jetzigen Standort wandern, sodass sich gemeinsam mit der zweitgrößten – 347 Kilogramm, 1952 geweiht – und der dritten im Turm – sie stammt ebenfalls aus 1952 und ist 172 Kilogramm schwer – eine bestmögliche Ausgewogenheit ergibt.

Wer in die Pfarrchronik eintaucht, erfährt unglaubliche Geschichten über die Straninger Glocken. Die Größte, die die Pfarre hatte, fiel im Ersten Weltkrieg (1916) dem Schmelzofen zum Opfer. Sie wurde oben auf dem Turm zertrümmert, die einzelnen Teile dann weggebracht. Die zweite Glocke, heute die älteste, überlebte beide Weltkriege. 1942 wurde sie vom Turm auf einen großen Strohhaufen hinuntergestürzt, blieb dabei heil und wurde im Ganzen abtransportiert. Sie entkam knapp dem Einschmelzen und wurde 1946 der Pfarre zurückgegeben.

Für die nötigen Arbeiten hofft die Pfarre auf Unterstützung durch die Erzdiözese Wien und das Bundesdenkmalamt. Ein Teil der Summe wird aber selbst aufzubringen sein. Die Benefizveranstaltung am Sonntag, 19.2. (siehe unten!), ist ein erster Schritt.

„Alles zum Lachen“ heißt die Veranstaltung, deren Erlös der Erneuerung der Glockenanlage zugute kommen wird. Anton Much liest am Sonntag, 19. 2., um 14.30 und 16.30 Uhr Gereimtes und Ungereimtes. Am Klavier begleitet wird er von Anna Greil. Kartenvorverkauf (8 Euro) bei Josef Greil ( 0664/4750612). Direkt bei der Veranstaltung kosten die Karten dann 10 Euro.