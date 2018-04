Im Jahr 1618 begann nicht nur der 30-jährige Krieg, sondern auch die mittlerweile 400-jährige Geschichte des Weinbaubetriebs Greil in Straning. Damit gehört das Weingut, das bereits in der elften Generation von Josef Greil und seiner Gattin Gertrude geführt wird, wohl zu den ältesten Betrieben des Landes überhaupt. Derzeit bewirtschaften die Greils acht Hektar Weingärten und produzieren jährlich – je nach Witterung – 5.000 bis 6.000 Liter Wein pro Hektar.

Die erste urkundliche Erwähnung der Greils in Straning fand Familienoberhaupt Josef Greil, der sich in seiner Freizeit mit Ahnenforschung beschäftigt, in einem Grundbuch im Stift Altenburg, das damals die Herrschaft über Straning inne hatte. Dort ist vermerkt, dass Greils Urahn „Georg Grayl“ 1618 gemeinsam mit seiner Gattin Walpurga „einen halben Weingarten“ erworben hat. Dafür mussten sie jährlich „einen Pfenning“ an das Stift entrichten.

Seither ging es mit dem Betrieb immer wieder Auf und Ab. Aus der Zeit des 30-jährigen Krieges hat man in den Kellern der Greils eingeritzte Namen von Personen gefunden, die sich vor den einfallenden Söldnern der Schweden versteckt hatten (1645). Genau 300 Jahre später – nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – dienten die Keller wieder als Verstecke für Frauen und Kinder, diesmal vor den russischen Soldaten.

Sohn Andreas soll den Betrieb übernehmen

Auch dazwischen gab es – je nach wirtschaftlicher Situation der Greils – gute und schlechte Zeiten. Immer wieder musste die Familie in kleinere Häuser ziehen, in besseren Zeiten wurde erweitert. Anfang des 18. Jahrhunderts war Andreas Greil, Georgs Enkel, „Kirchenvater“ in Straning, damals ein angesehenes Amt in der Pfarre, und „Geschworener“ in der Gemeindevertretung – ein Amt, das heute einem Gemeinderat gleich kommt.

Der historische Weinkeller in der Kellergasse, in dem auch heute noch Feiern und Veranstaltungen über die Bühne gehen, ist seit 1752 im Besitz der Familie. Besonders arg gebeutelt wurden die Greils – wie der gesamte Ort Straning – im Jahr 1814, als ein Brand mehr als 80 Häuser im Ort vernichtete.

Auch 1866, als nach der Schlacht bei Königgrätz preußische Truppen in der Region einquartiert waren und sich die Cholera breitmachte, war die Familie Greil betroffen. „Die Greils haben es aber immer wieder geschafft, sich aufzuraffen und haben sich wieder nach oben gearbeitet“, ist Josef Greil auf seine Vorfahren stolz. Während sich die Familie heute auf den Weinbau beschränkt, hatte sie im Lauf der Geschichte auch andere Bereiche der Landwirtschaft abgedeckt.

Aber auch der Blick in die Zukunft stimmt Greil positiv: Denn mit seinem jüngsten Sohn Andreas steht schon sein Nachfolger in den Startlöchern. Der 18-Jährige absolviert derzeit die Weinbauschule in Klosterneuburg und soll in wenigen Jahren den Betrieb übernehmen. Und mit dem eineinhalbjährigen Enkerl Lorenz ist auch die 13. Generation der Greils bereits gesichert. Anna, die jüngste Tochter von Josef Greil, war vor fünf Jahren „Weinkönigin“, die anderen Kinder Stephanie (Doktor der Chemie) und Georg (technische Physik) halten ebenfalls die Fahnen der Familie hoch.

Gefeiert wird das große Jubiläum übrigens – in Ermangelung eines fixen Datums – das gesamte Jahr über mit diversen Veranstaltungen. Die erste Gelegenheit, mit den Greils zu feiern, gibt es schon am 1. Mai im Rahmen der Aktion „Hofjause“ (siehe auch Seite 41). Dabei wird zum ersten Mal das kleine Familien-Museum zu bestaunen sein, in dem Greil einige historische Urkunden und Fotos sowie den von ihm erstellten Familienstammbaum, in dem mehr als 1.000 Personen verzeichnet sind, zusammen gestellt hat.