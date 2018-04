Rund 3,5 Millionen Euro werden heuer in den Ausbau und der Sanierung von Straßen des Bezirks investiert.

Ungefähr die Hälfte der Summe, rund 1,67 Millionen Euro, wird in den dreispurigen Ausbau der B2 investiert. Nachdem man bereits im Vorjahr den 830 Meter langen Abschnitt zwischen Groß Burgstall und Neukirchen um rund 1,2 Millionen Euro ausbaute und damit zwei Fahrstreifen in Richtung Göpfritz schuf, wird jetzt auf rund 1,3 Kilometern zwischen Neukirchen und Brunn eine zweite Fahrspur Richtung Horn gebaut.

Brunn-Horn: Verbindung soll Ende Juni fertig sein

Helmut Lamatsch von der Straßenbauabteilung Waidhofen und Horns Straßenmeister-Stellvertreter Karl Stifter betonten gegenüber der NÖN, dass das Großbaulos Ende Juni fertig und die Umleitung bzw. die Geschwindigkeitsbeschränkung bis dahin Geschichte sein sollten. Derzeit wurde bereits die Erde abgetragen und verdichtet und der Unterbau hergestellt. Auch der Frostschutzkoffer wurde teilweise bereits aufgeschottert. Bei der Asphaltierung wird man in der Fahrtrichtung Horn-Brunn auf der Straße fahren können, von Brunn nach Horn müssen Lkw aber über Neupölla auf der B32 und B38 ausweichen. Autobusse und Pkw sollen einen Begleitweg nutzen können.

In den Sommerferien wird dann die Straße von Horn Richtung Irnfritz, die L8019, im Bereich des Schauberges saniert. Dazu muss die Straße halbseitig drei bis vier Tage gesperrt werden und weitere ein bis zwei Tage wird es dort eine Totalsperre geben. Der stellvertretende Horner Straßenmeister betont weiters, dass auch ein Straßenstück auf der B38 saniert wird: Zwischen Fuglau und Oberau wird ein Teil der Straße abgefräst und neu asphaltiert. Dort hält Stifter eine Sperre für möglich, das wird aber erst die Verkehrsverhandlung ergeben.

Viele Baustellen für die drei Straßenmeistereien

Im Bereich der Horner Straßenmeisterei werden rund 4,6 Kilometer Straße neu gebaut und 13,2 Kilometer ausgebessert, saniert oder neu asphaltiert. Hollabrunns Straßenbauabteilungsleiter Wolfgang Dafert weist darauf hin, dass die Zahlen keineswegs in Stein gemeißelt sind, da sich im Zuge diverser Ausschreibungen und Baustellen immer wieder Dinge verändern können.

Aber: „Erneuert und verstärkt, also neu asphaltiert werden heuer rund 4,4 Kilometer Straße. Weitere 26 Kilometer werden regeneriert oder instandgesetzt. Das heißt, es kommt dort zur Erneuerung der Oberfläche oder zu punktuellen Schadensausbesserungen“, erklärt Dafert im NÖN-Gespräch. Das bedeutet, dass heuer insgesamt grob 48,2 Kilometer Straße bearbeitet beziehungsweise verbessert werden.

Der Eggenburger Straßenmeister Gerhard Hubmayer spricht von drei größeren Baustellen, die heuer anstehen. Zum einen wird mit der Erneuerung der L37 zwischen Rodingersdorf und Kainreith Ende April, Anfang Mai begonnen. Dort werden auch Entwässerungsarbeiten durchgeführt. Die Arbeiten an der Baustelle dauern bis Juli oder August. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf eine Totalsperre zwischen einer Woche und zehn Tagen einstellen. Auf der B35 zwischen Pulkau und Retz wird auf Höhe Schrattenthal ein Damm saniert.

Weiters wird dort auch die Fahrbahn saniert. Diese Arbeiten werden in den Sommerferien passieren. Wahrscheinlich im selben Zeitraum werden die Arbeiten in Maigen Süd an der L1200 erfolgen. Dort wird die Fahrbahn komplett erneuert. Verkehrsteilnehmer müssen sich dort auf eine Totalsperre gefasst machen. Weiters attestiert Hubmayer noch viele kleinere Baustellen im Eggenburger Bereich, die meist nur halbseitige Sperren von einzelnen Tagen für die Autofahrer bedeuten würden.

Zwei Ortsdurchfahrten von Meisterei Geras

„Wir erledigen gerade die Vorarbeiten“, sagt der Geraser Straßenmeister Christian Dunkler zur Baustelle in Trautmannsdorf, die jetzt dort startet und eines der größeren Projekte für die Geraser Straßenmeisterei darstellt. Dort wird die 400 Meter lange Ortsdurchfahrt saniert, welche die Straßen L1195 und L1193 betrifft.

Die Fahrbahnbreite wird dort auf fünf Meter erhöht und damit heutigen Verkehrsstandards angepasst. Weiters werden auch Abstellflächen geschaffen und zur Fahrbahnabgrenzung Schräg- sowie Hochborde eingebaut. Auftrittsflächen im Bereich der Bushaltestelle werden ebenso eingebaut. Damit man die Hauszufahrten besser anbindet, wird teilweise auch das Höhenniveau der Straße verändert. Das Gesamtprojekt kostet 230.000 Euro, wovon 160.000 Euro das Land und den Rest die Gemeinde Geras bezahlt. „Wir rechnen mit einer Bauzeit von viereinhalb Monaten“, meint Dunkler.

Die Ortsdurchfahrt Starrein wird auch Anfang Juni in Angriff genommen. Dafür werden zumindest halbseitige Sperren notwendig sein. Im August soll dort dann asphaltiert werden. Bereits Anfang Mai soll mit der Baustelle „Langau West“ begonnen werden. Sie wird auf der L41 von Drosendorf nach Langau ab der Kreuzung Wolfsbach bis nach Langau reichen. Ab der zweiten oder dritten Maiwoche wird eine Totalsperre eingerichtet, umgeleitet wird kleinräumig über Kottaun. Bis Ende Juni soll das grob 280.000 Euro teure Projekt abgeschlossen sein.