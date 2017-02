Die Abschaffung der Bezirksgeschäftsführer der SPÖ zugunsten von „Regionalgeschäftsführern“ pro Wahlkreis sorgte für einige parteiinterne Debatten. Im Waldviertel sind die Weichen gestellt. Josef „Pepi“ Kromsian, 53, wird künftig die Organisation der SPÖ im Waldviertel managen.

Sieben Mitarbeiter an Kromsians Seite tätig

„Natürlich werde ich in den einzelnen Büros, wie jetzt auch schon in Horn, Mitarbeiter haben“, erklärt der Schwarzenauer im NÖN-Gespräch. „Künftig werden Kommunalmanager die Stadt- und Ortsorganisationen betreuen und unterstützen.“ Konkret wird das so aussehen, dass drei dieser Unterstützer (im Wesentlichen voraussichtlich die anderen bisherigen Bezirksgeschäftsführer) für Kromsian ans Werk gehen werden. Dazu kommen ein Öffentlichkeitsarbeiter und drei Büro-Kräfte.

Während Kromsian, der der einzige Bewerber um den Waldviertel-Job war, fix ist, sind die anderen Stellenbesetzungen offen. Sicher ist, dass die SPÖ-Büros in den Bezirken künftig nicht mehr jeden Tag geöffnet sein werden. Kromsian: „Die Office-Kräfte werden flexibler sein müssen, aber das ist in Zeiten von E-Mail und Smartphone ja kein Problem.“

"Service-Bereich hat sich stark verändert"

Die Strukturänderung in der SPÖ-Organisation sieht der Zwettler Bezirksgeschäftsführer, der seit 2010 den Bezirk Horn ebenfalls mitbetreut, auch als Chance: „Ich glaube, dass wir damit in eine moderne Parteistruktur hineinkommen.“

Wer die neuen Kommunalmanager sein werden, ist noch offen. Hier soll es nach Hearings der Interessenten eine Entscheidung geben.

Bezirksparteivorsitzende der Zwettler SPÖ, Adelheid Ebner, ist mit der Reform zufrieden: „Es hat sich der Service-Bereich stark verändert. Dem muss die Partei gerecht werden.“ Die Leute würden nur mehr selten in die Büros kommen, viel wird per Mail abgewickelt.

Mit Josef Kromsian arbeite Ebner seit über einem Jahrzehnt zusammen. Über ihn meint sie: „Er hat erkannt, dass es solche neuen Strukturen braucht. Kromsian ist fachlich als auch menschlich die ideale Person für diese Modernisierung.“