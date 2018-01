„Oscar“-Nacht lockte über 500 Ballgäste an.

Nach einem halben Jahr intensiver Vorbereitungszeit voller Elan feierten die Maturaklassen des Horner Gymnasiums mit ihren Gästen eine zauberhafte Ballnacht, die unter dem Motto „The Oscar Night“ stand. Eröffnet wurde sie von den Maturanten unter der Leitung von Susanne Rösslhuber mit einfühlsamen Tanzeinlagen, bei denen zum Abschluss auch die Ehrengäste zum Mittanzen aufgefordert wurden.

Nach Gym-Direktor Michael Ableidingers kurze Begrüßung der Ehrengäste, an der Spitze Bezirkshauptmann Johannes Kranner, Vizebürgermeisterin Gerda Erdner, Stadtrat Gerhard Lentschig, den Direktoren Irene Herzog-Genner und Peter Hofbauer, den Bankern Franz Kurzreiter, Wolfgang Weidinger und Werner Herzog sowie Andreas Reifschneider vom Landesklinikum informierte Schulsprecher Jakob Waltenberger über das tolle Rahmenprogram. Die „Crazy Teachers“ lockten mit schwungvollem Sound das Publikum zum Tanz in den großen Saal.

Neben der „Filmbar“ fanden das Kuchenbuffet im „Star Café“, die Fotobox im Untergeschoss und das Film-Quiz, bei den über 500 Gästen großen Anklang. Auch die Mitternachtseinlage der Schüler war ein voller Erfolg mit großem Unterhaltungswert und Lachgarantie. Besonderes Lob („And the Oscar goes to …“) verdienten sich Direktor Michael Ableidinger (Agnes Dietrich: „Er hat die Voraussetzungen geschaffen und uns motiviert, den Ball so schön zu machen und unsere Noten dennoch nicht zu vernachlässigen.“), Beate Schober, Irene Lindermaier-Brackin, Bettina Marchat, Katharina Hörmann-Dörr, Barbara Stocker, Charlotte Stöger und Herbert Schöchtner.