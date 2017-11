Beim Tag der offenen Tür präsentierten sich alle Fachbereiche des Horner Gymnasiums. Die Schüler der 7. und 8. Klassen boten eine Führung durchs Gebäude an, Direktor Michael Ableidinger stellte in zwei Durchgängen die verschiedenen Zweige des Gymnasiums vor.

Die interessierten Besucher konnten von Lehrern und Schülern an den jeweiligen Ständen Wissenswertes über die Fächer, die am Gymnasium angeboten werden, erfahren und sich vor allem selbst an vielen Spielen und Rätseln beteiligen. Eine Rätsel-Rallye führte zu den einzelnen Ständen der Fachgruppen: Vom Labyrinth der „Darstellenden Geometrie“ über das Papierschöpfen, das Piratenspiel in den Turnsälen, die antike „römischen Kleidung“, ein paar Zungenbrecher, eine Chemieshow mit verschiedenfärbigen Flammen, eine Vakuum- und Unterdruckvorführung im Physiksaal hin in die Bibliothek oder zu einer Ölverkostung – das Angebot war breit gespannt. Es wurde Englisch, Spanisch und Französisch gesprochen, philosophiert und über den Glauben diskutiert.

Natürlich waren auch die Türen der einzelnen Klassenräume geöffnet, wodurch sich die zukünftigen Schüler des BG Horn ein Bild vom „alltäglichen“ Unterricht machen konnten. Die lachenden Augen vieler jungen Besucher zeugen vom Erfolg des Tages der offenen Tür am Bundesgymnasium Horn.