Am Samstag gegen 13.10 Uhr geriet der 65-Jährige mit seinem Motorrad aus dem Bezirk Zwettl in einer unübersichtlichen Rechtskurve in Fahrtrichtung Gars am Kamp auf den linken Fahrstreifen und stieß frontal gegen einen aus Thunau entgegenkommenden Lkw, der von einem 26-jährigen Ungarn gelenkt wurde.

Wiederbelebungsmaßnahmen blieben erfolglos

Beim Motorrad war laut Informationen der Polizei "das Licht eingeschaltet und der Lenker trug vorschriftsmäßig den Sturzhelm."

Der ungarische Lkw-Lenker leitete eine Vollbremsung ein und lenkte sein Fahrzeug inklusive des Anhängers auf das rechte Straßenbankett. Der Biker stürzte auf die Fahrbahn, sein Motorrad wurde durch die Wucht des Anpralles über die abfallende Böschung auf ein angrenzendes Feld geschleudert.

Die sofort durchgeführten Wiederbelebungsmaßnahmen durch einen nicht am Unfall beteiligten Motorradfahrer und Freund des 65-Jährigen bzw. durch das eingetroffene Notarztteam blieben erfolglos. Aufgrund der schweren Kopfverletzungen verstarb der Biker noch vor Ort.

Der ungarische Lkw-Lenker und sein Beifahrer wurden verletzt in das Landesklinikum Horn eingeliefert. Die L 57 zwischen Tautendorf und Thunau am Kamp war etwa drei Stunden lang bis 16 Uhr gesperrt, es erfolgte eine örtliche Umleitung.