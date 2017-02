Trauer herrscht bei vielen Menschen in Eggenburg: Der bei der Bevölkerung beliebte ehemalige Richter des Bezirksgerichts Eggenburg, Peter Dieberger, verstarb am 30. Jänner im 78. Lebensjahr.

Geboren wurde Dieberger am 10. Jänner 1940 in Wien. Nach dem Besuch des Akademischen Gymnasiums in Wien studierte Dieberger Jus an der Universität Wien. Seine berufliche Laufbahn brachte ihn dann ins Waldviertel.

Nach einigen Stationen im gesamten Waldviertel wurde er mit 1. Jänner 1975 zum Vorsteher des Bezirksgerichts Eggenburg berufen, wo er sich bei der Bevölkerung sehr beliebt machte und eher unter dem Namen „Richter Peter“ als als „Richter Dieberger“ bekannt war. Ab Anfang 1992 war Dieberger dann auch am Bezirksgericht Horn tätig, da das Bezirksgericht Eggenburg mit Ende Juni 1992 aufgelöst wurde.

Dieberger ging im November 2003 in Pension. Eggenburg blieb aber auch nach seiner beruflichen Laufbahn sein Lebenszentrum, er wohnte bis zuletzt mit seiner Lebensgefährtin hier.

Der kinderlos gebliebene Richter war nicht nur für seine Geselligkeit, sondern auch für seine vielen Hobbys bekannt. Neben Anthropologie (er war Mitglied der Anthropologischen Gesellschaft Österreichs) und Ethnografie interessierte er sich auch für das Eisenbahnwesen und die Fotografie. So war er nicht nur Mitglied der Volkshochschule, sondern auch des Fotoclubs Eggenburgs.

Für den Musikliebhaber gehörten Besuche in der Staatsoper ebenso zum Programm wie zahlreiche Reisen. Auf diese bereitete er sich mit intensivem Sprachstudium vor. Neben Englisch, Italienisch und Altgriechisch hatte es ihm besonders die arabische Sprache angetan.