Der ehemalige Unternehmer, Fotograf und begeisterte Chronist Widmar Andraschek-Holzer starb am Freitag, 23. 2., im 86. Lebensjahr.

Andraschek wurde am 29. 11. 1932 in Horn geboren, eröffnete gemeinsam mit Bruder Wolfgang das erste Fotospezialhaus des Waldviertels mit eigenem Fotoatelier, das an anderer Stelle bis heute besteht. 1960 heiratete der nun Verstorbene seine Gattin Rotraut (geb. Partsch). Aus der Ehe entstammen die vier Töchter Gudrun, Iris, Ina und Alrun (Letztere führt heute das Fotofachgeschäft am Hauptplatz). Ihnen wendet sich in der Zeit nach dem schmerzlichen Verlust Anteilnahme zu.

Widmar Andraschek, der sich schon in seiner Zeit als Unternehmer auch kreativen Foto- und Filmprojekten widmete, verstärkte seine Tätigkeit auf diesem Gebiet in der Pension. Für seine Filme konnte das Mitglied des Filmclubs Horn zahlreiche Preise gewinnen.

Neben dem Fotografieren und Filmen – für ihn eine Berufung – widmete sich der Horner auch gerne dem Schifahren, Tourengehen, Wandern und Reisen. Seine Liebe galt der Natur und im Besonderen den Bergen.

In Horn wird Andraschek als weltoffener, kritischer Geist, als Lexikon des Geschichtswissens, großer Verehrer der Kunst und vor allem als wichtiger Chronist des Waldviertels in Erinnerung bleiben. Der präzise Seher reflektierte die Wirklichkeit und interpretierte sie mit seinem Kameraauge neu.

Das Begräbnis findet am Freitag, 9. März, um 14 Uhr auf dem Horner Friedhof statt.