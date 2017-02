Herbert Gschweidl, Organisator ÖVP-Stadtball | NOEN

Auch wenn Ballveranstaltungen in Österreich eine nicht wegzudenkende Tradition sind – in Horn könnten sie bald der Vergangenheit angehören. Der Aufwand für die Veranstalter wird immer größer, Gäste bleiben vielerorts aus.

Einer, der das Ende der Balltradition in Horn schon in nächster Zukunft sieht, ist Herbert Gschweidl, Mitorganisator des Horner ÖVP-Stadtballs: „Ich gehe davon aus, dass es in fünf Jahren keine Bälle mehr geben wird“, lautet seine Prognose.

Etwas weniger pessimistisch ist Jürgen Rochla, Organisator des Dirndlballs der SPÖ. Er befürchtet, dass der immer größer werdende Aufwand die Organisatoren dazu bringt, ein Ende ihrer Bälle zumindest anzudenken: „Wir hatten heuer Auslagen in Höhe von 7.500 Euro. Wenn du dann 300 Gäste hast, kann sich das unterm Strich nicht ausgehen“, so Rochla.

„Ich gehe davon aus, dass es in fünf Jahren keine Bälle mehr geben wird.“Herbert Gschweidl, Organisator Stadtball Horn

Während auch Gschweidl heuer von einem Besuch, der sich im Rahmen gehalten habe, spricht, ist einzig Gerhard Hirsch, Organisator des Horner Jägerballs, mit dem Besuch vollauf zufrieden. Man habe zwar schon mehr Gäste gehabt, mit knapp 400 Besuchern sei man aber sehr zufrieden.

Hirsch vermutet im dichten Ball-Kalender im Jänner einen Grund für die teilweise schwachen Besucherzahlen. Er plädiert für bessere Termin-Absprachen zwischen den Organisatoren: „Wenn die Bälle geballt auftreten, ist es schwierig, die Gäste jedes Wochenende zum Besuch zu motivieren.“ Auch dass der Jägerball nur alle zwei Jahre stattfinde, führe sowohl bei Besuchern als auch Mitarbeitern zu mehr Motivation.

Kein Konzept für ballmüde Jugend: „Wurde ja schon alles probiert“

Für Gschweidl ist ein Grund für die Ballmüdigkeit auch in der Einstellung der Jugend zu suchen. Während ältere Ballliebhaber nach und nach wegfielen und der „Mittelbau“ Bälle noch gern besuche, falle die junge Generation als Ballbesucher fast gänzlich aus. „Tanzen, sich schön anziehen und Ball-Flair genießen ist für diese Generation obsolet. Das ist schade“, so Gschweidl.

Jürgen Rochla, Organisator SPÖ-Dirndlball | NOEN

Einig sind sich Gschweidl und Rochla, dass es zur Bewältigung dieses Problems kein Rezept gebe. „Es wurde ja schon alles probiert. Es ist egal, ob du einen klassischen Ball, einen Trachten- oder Dirndlball machst, es geht nicht mehr auf“, so Rochla. Gschweidl sieht das ähnlich: „Auch Bälle in anderen Jahreszeiten ziehen nicht mehr.“

Die Reißleine gezogen hat bereits die Horner HAK, die ab dem kommenden Schuljahr eine Alternativveranstaltung – vermutlich eine Mischung aus klassischer Abendveranstaltung und Clubbing – durchführen wird, wie Direktor Peter Hofbauer erklärt. Nicht angedacht ist laut Direktor Michael Ableidinger ein Ball-Ende hingegen im Gymnasium.

Ballvergnügen in Horn gibt es heuer noch beim Faschingskränzchen der Pensionisten (17. 2., 15 Uhr, Gasthof Blie), beim Landesball des ÖKB (18. 2., 12 Uhr, Vereinshaus) und beim Faschingskränzchen des Seniorenbundes (21. 2., 15 Uhr, Gasthof Blie).