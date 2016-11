Per Telefon gaben sich die bisher unbekannten Täter als Mitarbeiter der Trafik-Info Wien aus und teilten der Trafikantin mit, dass Auflade-Codes von A1-Karten geändert werden.

Sie forderten die Frau auf, die Auflade-Codes durch zu geben, damit diese storniert werden können. So gab die Frau die Codes von insgesamt 65 Ladebons zu je 40 Euro durch, ehe sie die Betrugsabsicht bemerkte.

Die Gauner riefen am Festnetz an, auf dem keine Nummer ersichtlich ist. Als Rückrufnummer gaben sie die Telefonnummer der 1. Wohlfahrtseinrichtung der Tabaktrafikanten Österreichs an.