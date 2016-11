In feierlichem Rahmen wurde dem ehemaligen Horner Lehrer Udo Karner im Bildungsministerium der Berufstitel „Professor“ verliehen. Die Auszeichnung bringt die Wertschätzung für 50-jährige Tätigkeit im Bereich der Kirchenmusik zum Ausdruck.

Bereits mit zwölf an Trompete und im Chor

Karner, 67, der nach der Matura am Horner Gym (1967) die Lehrerbildungsanstalt in Krems besuchte und die Lehrbefähigungen für Mathematik, Musik und Leibesübungen erreichte, unterrichtete 40 Jahre im Bezirk Horn. Über die VS Messern führte sein Weg an die HS und die PTS Horn sowie an die HLW. Für sein pädagogisches Werk wurde Karner mit dem Titel Schulrat ausgezeichnet.

Bereits mit zwölf Jahren begann er, Trompete zu spielen, und wirkte in Kirchenchor und GMV-Orchester mit. 1967 legte er die akademische Lehramtsprüfung für Trompete und Blockflöte ab und unterrichtete nach dem Kapellmeisterkurs 22 Jahre an der Musikschule Horn, deren Zweigstellen Altenburg und Geras er leitete. In Altenburg betreute der Musikpädagoge gemeinsam mit der Chorleitung ab 1985 auch die Altenburger Sängerknaben in ihrer instrumentalen Ausbildung.

Sein besonderes Engagement galt der Kirchenmusik. Hier leistete Karner besonders in den Stiften Altenburg und Geras sowie deren Kirchen wertvolle Dienste. Im Speziellen galt sein Einsatz der Wallfahrtspfarre Maria Dreieichen.

Engagement für Musik besonders vielfältig

Als Solist oder im Bläserquartett war der nunmehrige Professor unter anderem im Burgenland, in Oberösterreich und in Tirol ebenso oft im Einsatz wie in der Stadtmusikkapelle Horn, der er 20 Jahre lang angehörte. Sein Mitwirken im Horner Tanzorchester sowie 15 Jahre mit der eigenen Show- und Tanzband „Ensemble 70“ runden die umfangreichen Tätigkeiten ab.

Ausgleich fand und findet der Musikpädagoge durch sein Engagement im Sport. Er ist Gründer der Lehrersportgemeinschaft (LSG) Horn und steht dieser seit nunmehr 48 Jahren vor.