Über drei Fahrzeuge, die im praktischen Unterricht eingesetzt werden, freut man sich an der Landesberufsschule Eggenburg. Sie sind eine Spende des Renault-Händlers Gerhard Gastecker, der Kfz-Betriebe in Wieselburg und Loosdorf betreibt.

„Wir sind mit dem Unternehmer in gutem Kontakt, weil er immer wieder bei den Lehrabschlussprüfungen im Haus ist, und es gibt auch eine enge Zusammenarbeit über die Innung“, berichtet Direktor Christian Bauer über den jüngsten „Coup“ für seine Schule. Nun wurden ihm von der Firma drei Gebrauchtwagen – ein Renault Espace und zwei Renault Megane überlassen. Der Wert beträgt knapp über 50.000 Euro.

Die Autos werden in Eggenburg in der praktischen Ausbildung der angehenden Kfz-Techniker in Fahrwerks- und Diagnosetechnik verwendet. So üben die Lehrlinge an ihnen beispielsweise das Einstellen der Spur, die Überprüfung von Abgaswerten und die Funktionsfähigkeit der Klimaanlage sowie Scheinwerfereinstellungen.