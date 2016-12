Die Umbauarbeiten am nun Günter Kerbler gehörenden ehemaligen Ringelhan-Haus (Hauptplatz 2), in dem hochwertige Wohnungen, Büro- und Ordinationsräume entstehen, sind wieder im Zeitplan.

Wie berichtet, war der dazu eingesetzte 130-Tonnen-Kran der Firma Felbermayr ausgefallen – jedoch nicht, wie von Vertriebsmann Josef Camlek betont, weil er an seine Leistungsgrenzen kam: „Das Fahrzeug war sorgfältig für die Arbeiten in Horn ausgewählt. Wir hatten in jeder Situation noch Reserven von rund 30 Prozent!“ Doch am 7. Dezember rammte nächtens eine betrunkene Autolenkerin eine der (ordnungsgemäß abgesicherten) Stützen und verbog einen der Metallholme.

Ersatzkran war in kürzester Zeit zur Stelle

Es hatte zwar dadurch absolut keine Gefahr für das schwere Gefährt bestanden, aber um jedes noch so kleine Risiko auszuschließen, hatte das Unternehmen den riesigen Kran ausgetauscht. Sofort war ein gleichartiges Ersatzgerät einsatzbereit, und nachdem die Erlaubnis zur halbseitigen Sperre der Fahrbahn sowie der neuerlichen Verlegung der Bushaltestelle durch die Stadtgemeinde Horn vorlag, wurde ab Mittwoch der Vorwoche wieder gearbeitet.

Bereits am Freitag waren die Arbeiten abgeschlossen. Der gesamte Zeitverlust durch den Zwischenfall ist aufgeholt, der Hauptplatz wieder ohne Behinderungen passierbar.

Johannes Kislinger, der mit seinem Horner Unternehmen „AH3 Architekten“ für die Fachplanung zuständig ist, freut sich, dass die Sache so schnell ausgebügelt werden konnte. „Die Zusammenarbeit des Kranverleihers Felbermayr, der Holzbaufirma Handler aus Bad Schönau und des Generalunternehmers, der Firma Mandlbauer, war in dieser Situation wirklich vorbildlich“, teilt er nach allen Seiten Lob aus. „Man sieht: Ein hervorragendes Team ist in extremen Situationen Gold wert!“